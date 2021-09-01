Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı
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Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı

Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 27'si uyuşturucu ve sahte içkiden kaynaklı olmak üzere toplamda 321 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 27'si uyuşturucu ve sahte içkiden kaynaklı olmak üzere toplamda 321 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Rize İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ağustos ayı içerisinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 8 adet ruhsatsız tabanca, 102 litre kaçak-sahte alkollü içki, 1 litre alkollü içki aroması, 1 litre gliserin, 7 adet alkol damıtma aparatı, 472 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 783 kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere istinaden şüpheli oldukları belirlenen 27 şahıs ise gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere ise el konulurken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından diğer suç ve kabahatlerden dolayı 294 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - RİZE

Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı
Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı
Son dakika haberleri: Rize'de jandarma uyuşturucu ve sahte içki imalatçılarına göz açtırmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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