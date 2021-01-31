Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
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Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)

31.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:03
Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)

Bir son dakika haberine göre O ANLARI ANLATTIRize'de öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ali Pakoğlu, yaşadıklarını anlattı.

O ANLARI ANLATTI

Rize'de öğrenci yurdunun çevresinde bulunan beton istinat duvarı bloğu aniden çöktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Ali Pakoğlu, yaşadıklarını anlattı. Pakoğlu, "Bu duvarın yıkılacağını biliyordum. Defalarca yetkililere iletmiştim. Yeni kara duvar yapılmaya başlandı. Duvar yapılırken de eski duvar çöktü. İş makinesi çalışıyordu ancak operatör 10 dakika önce oradan ayrılmıştı. Burası yoğun bir nokta kısıtlama olması dolayısıyla ne araç ne yaya trafiği vardı. Ucuz atlatıldı" dedi


Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)
Son dakika haberleri | Rize'de istinat duvarının çökme anı kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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