Son dakika haberleri! Rize'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Rize'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Rize'de iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Rize-Artvin Havalimanı inşaat alanında iş makinesinin çarptığı kişi öldü.

Rize-Artvin Havalimanı inşaat alanında iş makinesinin çarptığı kişi öldü.

Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkisindeki yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı alanında Ö.K. (50), silindir ile geri manevra yaptığı sırada alanda bulunan Engin Bal'a (34) çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Bal, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili silindir operatörü Ö.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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