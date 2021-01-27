Son dakika haberleri... Rize'de gizlenen temaslılara karşı yeni önlem

RİZE'de koronavirüs testi pozitif çıkan bazı hastaların, temaslılarını gizledikleri ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte, çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı.

Rize'de koronavirüsle mücadele yürüten filyasyon ekipleri testi pozitif çıkan bazı hastaların temaslılarını gizlediklerini belirledi. İl Sağlık Müdürlüğü de testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte, çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı. Filyasyon ekipleri bundan sonra vakaları aza indirebilmek amacıyla sonucu pozitif çıkan hastaların olduğu eve komşu durumdaki apartman dairesi ile mahalle ve köy yerlerindeki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlardan uygun gördükleri kişilerden numune alacak.

SAĞLIK MÜDÜRÜ TEPE: TEMASLILARI GİZLİYORLARRize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, son zamanlarda birçok pozitif vatandaşın ısrarlara rağmen gerçekte temas ettikleri kimseleri yeterince bildirmeyip, isimlerini gizlediklerinin belirlendiğini söyledi. Tepe, "Temas ettikleri kişileri bildirmemekle onlara iyilik ettiklerini düşünseler de gerçekte asla bu durum bildirmedikleri kişinin lehine değildir. Bu sebeple zamanında tespiti yapılıp hem erken tedaviye başlamaları hem de başkalarına ve sevdiklerine bulaştırmaları engellenebilecek iken sırf bildirilmemeleri sebebi ile sorunlar büyüyüp, acılar çoğalmaktadır. Yaptığımız gözlemlerde halen süre gelen kısıtlamaların ciddi olumlu etkisine rağmen bulaşmanın aynı evde kalmayan yakın aile fertlerinin, yakın akraba eş dost, komşu ziyaretlerinin kısıtlama günlerinde dahi büyük ölçüde devam etmesi sonucu ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu minvalde virüsün yayılmasını, halkımızın olumsuz etkilenmesini en aza indirebilmek amacıyla artık sonucu pozitif çıkan hasta veya hastalarımızın olduğu eve komşu durumdaki gerek apartman dairesi gerekse de mahalle ve köy yerlerindeki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlarımızdan da filyasyon ekiplerimizin uygun gördüğü kişilerden numune alınacaktır. Yani sadece pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerden değil, çevrede yakın temas ihtimali yüksek olan kişilerden de numune alımı sağlanmış olunacaktır. Çünkü komşu ailelerinin çocuklarının dahi birbiriyle temas etmesiyle bile virüs bulaşabilmektedir" dedi.'HENÜZ FIRTINA DİNMİŞ, TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL'

İnsanları daha iyi korumak ve virüsün yayılım hızını azaltmak adına bu tedbirin uygulanmasına başlandığını söyleyen Tepe, "Vatandaşlarımızdan kendi faydalarına olacak bu uygulamaya tam destek olmalarını talep ediyoruz. Tünelin sonundaki ışık her ne kadar görünmüş gibi olsa da önümüzde soğuk kış günleri bizi beklediği hasebiyle vaka sayılarının tekrardan artması olasılığına karşın her zamanki kadar tedbirli ve temkinli olmak zorundayız. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Henüz fırtına dinmiş, tehlike geçmiş değildir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ