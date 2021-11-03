Son dakika haberleri... Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Rize'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi: RİZE (İHA) – Rize'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonla 6 kişi gözaltına alınırken, 122 yasaklı kitaba el konuldu.

RİZE (İHA) - RİZE (İHA) – Rize'de polis ekipleri tarafından Deaş terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonla 6 kişi gözaltına alınırken, 122 yasaklı kitaba el konuldu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 122 adet yasaklı kitap ve dergi, örgüte müzahir simge ve silah resmi içeren çok sayıda ayraç ve magnet, 3 adet saat, dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerle ilgili 6 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki grubun kavgası, ortalığı savaş alanına çevirdi! Anbean kamerada

İki grubun kavgası, ortalığı savaş alanına çevirdi! Anbean kamerada

 Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı

Ara sokaktan hatalı çıkıp motosiklete çarpan sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı

 Kötü koku ihbarına gelen polis, ofiste cansız beden buldu

Kötü koku ihbarına gelen polis, ofiste cansız beden buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title