Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu
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Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu

Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi.

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Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu
Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu
Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu
Son dakika haberleri: RIO DE JANEIRO - Brezilya'daki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fabio Teixeira

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