Son dakika haberleri: Restoranın baca kısmında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri: Restoranın baca kısmında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri: Restoranın baca kısmında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir restoranın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın 15.45 sıralarında İzmit Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranın baca kısmında yangın çıktığını gören restoran çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Küçük çapta maddi hasara sebep olan yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Restoranın baca kısmında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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