Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454,... - Haberler
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Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454,...

Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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