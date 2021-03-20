Son dakika haberleri... Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haberleri... Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

20.03.2021 02:02 | Son Güncelleme: 20.03.2021 02:23
Son dakika haberleri... Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika gündem haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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