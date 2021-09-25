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Son dakika haberleri! Resmi araçla göçmen kaçakçılığına jandarma 'dur' dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Resmi araçla göçmen kaçakçılığına jandarma 'dur' dedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olduğu iddia edilen bir minibüste 15 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olduğu iddia edilen bir minibüste 15 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karahan Mahallesi'nde sabaha karşı devriye gezen jandarma ekipleri, sürücülüğünü M.A.'nın (il sağlık müdürlüğünde şoför) yaptığı il sağlık müdürlüğüne ait minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilirken, minibüs şoförü M.A.'nın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - VAN

Son dakika haberleri! Resmi araçla göçmen kaçakçılığına jandarma 'dur' dedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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