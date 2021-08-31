Son dakika haberleri: Rennes'in genç futbolcusu Eduardo Camavinga, Real Madrid'e transfer oldu
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Son dakika haberleri: Rennes'in genç futbolcusu Eduardo Camavinga, Real Madrid'e transfer oldu

Son dakika haberleri: Rennes'in genç futbolcusu Eduardo Camavinga, Real Madrid'e transfer oldu
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Real Madrid ile anlaşıldığı belirtildi.

Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasında 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Rennes'in altyapısından yetişen Eduardo Camavinga, Ligue 1'de çıktığı 88 resmi maçta 2 gol attı ve 5 gol pası verdi.

Camavinga, 8 Eylül 2020'de ilk kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı ve milli takım formasını giyen en genç 3 oyuncudan biri oldu.

Fransız basınındaki haberlerde, Real Madrid'in, Eduardo Camavinga'nın transferi için 40 ile 45 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Fransız basını, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmediğini, iki takım arasındaki görüşmelerin durduğunu, Mbappe'nin bu sezon PSG'de kalacağını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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