Son dakika haberleri! Renk değiştiren öldürücü köygöçüren mantarının toplanmaması uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Renk değiştiren öldürücü köygöçüren mantarının toplanmaması uyarısı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri! Renk değiştiren öldürücü köygöçüren mantarının toplanmaması uyarısı

Son dakika sağlık haberi: Renk değiştirme ve taklit etme özelliği nedeniyle doğada yenilebilen diğer mantar türleriyle karıştırılan zehirli ve öldürücü köygöçüren mantarının toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.

Renk değiştirme ve taklit etme özelliği nedeniyle doğada yenilebilen diğer mantar türleriyle karıştırılan zehirli ve öldürücü köygöçüren mantarının toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, AA muhabirine, özellikle sonbaharda yağmurların artışıyla doğada kendini gösteren mantar türlerinin bilinmeden bilinçsizce toplanmasıyla ölümcül zehirlenmeler yaşandığına dikkati çekti.

Halk arasında kulaktan duyma mantar toplama yöntemlerinin çok tehlikeli olduğunu, vatandaşların canlarını riske atmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Doğada mantar toplarken çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Zehirli ve zehirsiz mantarın arasındaki farkları anlamak için türleri iyi bilmek gerekiyor." dedi.

GETAT laboratuvarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden mantarları incelediklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlarımız topraktan doğan mantarı toplamayı seviyor. Ben de çok seviyorum, güzel hobi ama mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok ciddi durumlar var. Türkçedeki ismiyle köygöçüren mantarı var, çok zehirli bir mantar. Bir mahalle veya toplumu komple zehirleyebiliyor. Zehirli mantarı, zehirsiz mantardan ayırmak çok mümkün değil. Halk arasında bazı tespit yöntemleri var fakat bunlar uygun yöntemler değil. Bu nedenle aslında mantar türünü tanımak daha önemli. 10 kadar zehirli mantar türü var, bu türü tanımak için araştırmak gerekiyor."

"Köygöçüren mantarı çok tehlikeli"

Kaya, köygöçürenin (amanita phalloides) zehirli mantarlar arasında en tehlikeli tür olduğuna işaret ederek, Türkiye'de çok yaygın yetiştiğini, özellikle sonbaharda sıcaklıklara bağlı olarak aralık ayında da kendini gösterebildiğini aktardı.

Köygöçürenin geniş yapraklı meşe ve kayın gibi ormanlarda daha sık görüldüğü bilgisini paylaşan Kaya, "Bu mantarın çok zehirli olmasının nedenlerinden bazıları, çok yetişmesi ve taklitçi bir özelliği olması. Yeşil, kahverengi ve beyaz tonlar alabiliyor. O yüzden dönem dönem farklı renklerde görebiliyoruz bu mantarı. Mantar toplayan insanlar da özellikle beyaz mantarları alıyor. Taklit ettiği için tehlikeli. Bu nedenle mantar toplayan vatandaşlarımızın bu mantarı çok iyi tanıması lazım." şeklinde konuştu.

Kaya, mantar türlerini bilmeyenlerin doğada mantar toplamaması uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Özellikle eylül ve kasım aylarında mantar türlerini bilmeyenlerin doğadan mantar toplamaktan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Kültür mantarlarında zehirlenme olmaz, belki gıda alerjisi olabilir, o da zehirlenme değildir. Doğadan mantar toplayan vatandaşlarımızı bildikleri türden başkasını toplamamaları konusunda uyarıyorum."

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Rüya Tabirleri Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Cengiz Ergün Mustafa Demir Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Renk değiştiren öldürücü köygöçüren mantarının toplanmaması uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:08:49. #1.12#