Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür

Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde barınma kapasitesini arttırmak adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'nde barınma kapasitesini arttırmak adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş kampüs alanında 3 bin kişilik yeni bir kız yurdu inşasının başlaması nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi kampüs alanında başlayan 3 bin kişilik Kız yurdunun inşası başladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkıları ve desteği için şükranlarını sunarak, "2019 yılı içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne üniversite kampüs alanımızdan 70 dönüm yer tahsisi yaparak başlattığımız süreç, kamusal işlemler ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın gerçekleştirdiği ihaleler sonucunda kampüsümüzde 3 bin kişilik KYK kız öğrenci yurdu inşaatı başlamıştır. Projenin bin 500 kişilik 1. kısmı ve bin 500 kişilik 2. kısmı iki ayrı firma tarafından inşa edilerek, 650 gün sonra aynı anda teslim edilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" açıklaması yaptı.

İnşaatlar bittiğinde toplam yurt kapasitesinin 5 bin 500 olacağı öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür
Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı! İstanbul'un her yerinden görülebilecek
Son Dakika: Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı! İstanbul'un her yerinden görülebilecek
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Suat Arslanboğa Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Rektör Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kız yurdu için teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:01:22. #1.14#

title