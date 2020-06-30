Son dakika haberleri! Rektör Karacoşkun'a veda ziyareti
Gelen son dakika haberine göre Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
30.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:28
Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Adalet Komisyonu Başkanı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine yürütürken, Adalet Bakanlığının Savcı ve Hakimler kararnamesiyle Bartın Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Harun Ceyhan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a veda ziyaretinde bulundu.
Rektör Karacoşkun, Harun Ceyhan'a yeni görevinde başarılar dileyerek üniversite armalı bir anı tabağı armağan etti. - KİLİS
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Kaynak: İHA