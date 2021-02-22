Son dakika haberleri... Reel kesimde güven Şubat'ta 2.3 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Şubat'ta aylık bazda 2.3 puan artarak 109.3 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak 108.7 düzeyine geriledi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 16.4'e geriledi.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,9'a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75.1'e yükseldi.Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme de, azalış bildirenler lehine döndü.Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde; üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme ve istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ve satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı