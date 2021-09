Son dakika haberleri: Recep Uçar: "Bu sezonki en zor maçımızı kazandık"

MANİSA (İHA) - Manisa FK galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bu sezonki en zor maçımızı kazandığımızı söyleyebilirim. Çok zor bir engeli aştık. Kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Manisa FK'yı sahasında 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bu sezonki en zor maçımızı kazandığımızı söyleyebilirim. Her ne kadar Manisa takımı son 3 maçını kaybetmiş olsa da gerek kadro kalitesi gerek bugüne kadar ortaya koydukları futbolla ligin en iyi takımlarından biri olduğunu gösteriyordu. Ligin en fazla topa sahip olup en fazla hücum opsiyonlarını kullanan ve ligin en fazla pozisyon üreten takımına karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk 15 dakikalık bölümde oyunu domine eden taraf bizdik. Alim'le de bulduğumuz golle istediğimiz skoru aldık. Ama 15 ve 45 dakikadaki bölümde biraz daha kolay topları kaybeden, geriye yaslanan ve rakibe 2-3'ü net olmak üzere pozisyonlar veren bir takımdık. Gerçekçi olmak gerekirse biraz da şanslıydık. Son vuruşları Manisa daha iyi yapabilseydi ilk yarı farklı bitebilirdi. Devre arasında oyuncularımızla konuştuktan sonra topa biraz daha sahip olan, oyunu yönlendiren, her ne kadar oyunu biraz daha geride kabul etse de fazla pozisyon vermeyen, üreten Ümraniyespor vardı. 60. dakikada Oğuz'la kaçırdığımız net pozisyonu atabilseydik, oyunu erken koparıp hükmedebilirdik. İkinci yarıda daha net pozisyonlar kaçıran bizdik. Ama nereden bakarsak bakalım gerek birinci bölgede gerek önde savunma yaptığında takım savunmasını iyi yapan, iyi direnen, kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi ortaya koyan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Çok zor bir engeli aştık. Haftaya Samsun gibi zorlu deplasmanı oynayıp milli takım arasına gireceğiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri