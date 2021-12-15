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Son dakika haberleri! Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri! Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncular Luka Modric ile Marcelo'nun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncular Luka Modric ile Marcelo'nun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncunun karantinaya alındığı belirtilirken, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Hırvat Modric ile Brezilyalı Marcelo'nun, devre arasından önce takımlarının Cadiz ve Athletic Bilbao ile yapacakları lig maçında forma giymesi beklenmiyor.

36 yaşındaki Modric, Real Madrid'de bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alırken, yaşadığı sakatlıklar ve form grafiğindeki düşüş nedeniyle 33 yaşındaki Marcelo, 5 maçta sadece 140 dakika sahada kalabildi.

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AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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