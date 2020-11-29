Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: "Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: "Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir"

29.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:01
Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü:

Son dakika haberi: Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" dedi.

Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusu hakkında söylediği sözlere tepki yağıyor. Resen Emekli Askerler Derneği (Re-Der) Başkanı Süleyman Göncü, "İktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" ifadesini kullandı. Re-Der Başkanı Göncü, yaptığı yazılı açıklamada, "Azarlanmayı, brifinglerde talimat almayı ve aşağılanmayı aidiyet ve iktidar şartı gören siyasetçilere göre, darbe yapamıyorsa Türk Ordusu ya kağıttan kaplandır, ya da satılmıştır, bize göre ise askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Balkanlardan Afrika'ya Avrupa'dan Ortadoğu'ya dek görüldüğü her yerde sevinç gözyaşlarıyla karşılanan, adaletin ve huzurun temsilcisi asil ordumuz; gerçekleştirdiği başarılı görevlerle dünya ordularının en iyilerinden olduğunu defalarca göstermiştir. 'Şurada ne işimiz var, burada ne işimiz var.' diyerek Ordumuzu kışlalara hapsetmek isteyen zihniyet, Türk ordusunun satıldığını iddia etmiştir. Türlü dalaverelerle 'onların çocukları' tarafından canımızdan çok sevdiğimiz ordumuzla ilişiğimiz kesilmiş olsa da bu ifadeleri kullananları ve siyasi saiklerle sahiplenenleri kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Serdar Ünsal: 'Dünya Türk askeri ve Ermeni askeri farkını görsün'
Serdar Ünsal: "Dünya Türk askeri ve Ermeni askeri farkını görsün"
Son dakika haberleri! MSB: 'Askerlik sevk tarihleri ertelendi'
Son dakika haberleri! MSB: "Askerlik sevk tarihleri ertelendi"
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanlığı vurgusu
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam düşmanlığı vurgusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Erol Bulut Utku Yuvakuran Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Beşiktaş Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Re-Der Başkanı Göncü: "Bize göre askerine düşmanlık, düşmana askerliktir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:08:03. #1.14#
title