Son dakika haberleri: Rasulayn'da DEAŞ'ın sözde bayrağını açan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Rasulayn'da DEAŞ'ın sözde bayrağını açan kişi gözaltına alındı

25.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:30
Son dakika haberleri: Rasulayn'da DEAŞ'ın sözde bayrağını açan kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa Valiliği, Rasulayn'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının açılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Rasulayn'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının açılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydan'ında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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