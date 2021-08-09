Son dakika haberleri! Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı
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Son dakika haberleri! Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı

Son dakika haberleri! Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Karabük'te bir eğlencede rastgele çevreye ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı.

Karabük'te bir eğlencede rastgele çevreye ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Karabük'te önceki gün akşam saatlerinde adresi belli olmayan bir yerde gerçekleştirilen eğlence sırasında magandalar vatandaşların canını hiçe sayarak tehlike saçtı. Silahlarla rastgele defalarca ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Cep telefonuna kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşılması pes dedirtirken tüm bu anlarda kullanılan silahın kuru sıkı olup olmadığı bilinmiyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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