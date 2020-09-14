Son dakika haberleri: Rastgele açılan ateş park halindeki araca zarar verdi Son dakika haberleri... Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde gece saatlerinde rastgele açılan ateş sonrasında park halindeki bir araca isabet eden saçmalar araçta maddi hasara neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde gece saatlerinde rastgele açılan ateş sonrasında park halindeki bir araca isabet eden saçmalar araçta maddi hasara neden oldu.

Başpınar Mahallesi Mantıkçı Sokak üzerinde aracını park eden bir vatandaş; "Gece 24.00 gibi evimizin balkonunda otururken 3-4 el silah sesi duyduk. Sabah işe gitmek için aracımın yanına geldiğimde gece atılan silahtan çıkan saçmaların aracıma isabet ettiğini gördüm" dedi.

Durumu hemen emniyet güçlerine bildirdim diyen araç sahibi, "Aracımda yapılan inceleme sonrası emniyete ifade vermeye gittim. Aracım da yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştu. Ben burada aracımda oluşan hasarı düşünmüyorum. Olayın olduğu sıralarda araçta bende ve ailemde olabilirdi. Sokak olduğu için başka bir vatandaşımız da geçebilirdi. Böyle rastgele ateş etme cesaretini nereden buluyorlar. Ben bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunup, cezalarını çekmelerini istiyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA