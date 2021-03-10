Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü
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Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

10.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:55
Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Son dakika haberleri... İsa ALMAÇAYIR / USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

İsa ALMAÇAYIR  / USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.


Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü
Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü
Son dakika haberleri... Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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