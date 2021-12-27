Son dakika... RANDEVU SAATİ DIŞINDA HASTA ZİYARET ETMEK İSTEYİP, POLİSE DİRENEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika... RANDEVU SAATİ DIŞINDA HASTA ZİYARET ETMEK İSTEYİP, POLİSE DİRENEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BOLU'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik görevlileri ve polislerle tartışan 2 kişi gözaltına alındı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik görevlileri ve polislerle tartışan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını dün gece ziyaret saati dışında görmeye giden L.E. ve A.P. ile hastanenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tüm çabalara karşın L.E. ve A.P. zorla hastaneye girince polis çağırıldı. L.E. ve A.P. polislere de mukavemette bulundu. İki şüpheli bunun üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika... RANDEVU SAATİ DIŞINDA HASTA ZİYARET ETMEK İSTEYİP, POLİSE DİRENEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika... RANDEVU SAATİ DIŞINDA HASTA ZİYARET ETMEK İSTEYİP, POLİSE DİRENEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika... RANDEVU SAATİ DIŞINDA HASTA ZİYARET ETMEK İSTEYİP, POLİSE DİRENEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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