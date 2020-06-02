Son dakika haberleri | Randevu almadan hastaneye gitmeyin Son dakika gelişmesine göre Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların hastanelere müracaatları sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarda uyarılarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 1 Haziran ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların hastanelere müracaatları sırasında dikkat etmeleri gereken hususlarda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yaklaşık üç aydır süren kısıtlamalar, 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci ile hafifletilmeye başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da vaka sayılarının düştüğü bu günlerde koronavirüs ile mücadelenin ikinci aşamasına geçilirken, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, normalleşme süreci ile birlikte insanların rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Covid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde hastanelerde normale dönüş planı kapsamında yeni düzenlemelere geçildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, bu sürecin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticiler ve farklı branşlarda çalışan hekimlerin dahil olduğu kurullar oluşturulduğunu vurguladı.

182 YA DA MHRS'DEN RANDEVU ALIN

Pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların artan başvurusu, hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak, hazırlıkların yapıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Çalışanların ve hastaların güvenliği bizim içi çok önemli. Sosyal mesafe kuralını gözeterek, çalışma yöntem ve şekilleri belirlendiğinden, kabul edilecek hasta sayıları konusunda düzenleme yapıldı. Bu nedenle hastaneye mutlaka Alo 182'den ya da MHRS'den randevu alarak, müracaat edilmeli. Hastalarımız mümkün olduğunca poliklinik muayenesine yalnız olarak muayeneye alınacağından zorunlu haller haricinde refakatçi ile gelinmemesine dikkat edilmeli" dedi.

Bu sürecin birlikte kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak aşılacağını dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile salgını kontrol altına aldık ancak tehlike henüz geçmiş değil. Bu yüzden normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde maske kullanımına, sosyal mesafeye ve kişisel hijyene her zamankinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA