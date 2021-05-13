Son dakika haberleri: Ramazan sevinci Paraguaylı ihtiyaç sahipleri ve yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla paylaşıldı
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Son dakika haberleri: Ramazan sevinci Paraguaylı ihtiyaç sahipleri ve yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla paylaşıldı

Son dakika haberleri: Ramazan sevinci Paraguaylı ihtiyaç sahipleri ve yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla paylaşıldı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Paraguay'da yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesi olarak kıyafet, gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Paraguay'da yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesi olarak kıyafet, gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, TİKA'nın sağladığı kıyafetler dün Paraguay Çocuk ve Gençlik Bakanı Teresa Martinez ve Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'in de katılımıyla Nemity Pedagoji Merkezi'nde kalan çocuklara hediye edildi.

Martinez, merkezde kalan 99 çocuğa yapılan kıyafet yardımı için Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Aksen ise bu yıl Ramazan Bayramı ile Paraguay Bağımsızlık Günü'nün aynı güne denk geldiğini belirterek merkezde kalan çocuklara ramazan ve bayramla ilgili bilgi verdi.

Paraguay'da 6 Mayıs'ta TİKA tarafından başlatılan Erenler Sofrası etkinliği kapsamında ise 300 aileye gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Asuncion'daki İslam Kültürü ve Hayır Merkezi'nde yapılan gıda ve hijyen paketi dağıtımı için merkez yetkilileri Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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