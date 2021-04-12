Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayını silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan ayını silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını karşıladıklarını söyleyerek silahla ateş edenlerin engellenmesi için önlem aldı. Yüzlerce polis, akşam ezanı öncesi ve sonrasında mahallelerde yaya olarak ve araçla devriye gezdi. Polis imdat hattına gelen yoğun ihbarlar üzerine polis ekiplerince Azmimilli, Koçyazı, Fevzi Çakmak, Fatih, Karaca, Yeşiltepe ve Dereli Tütüncü mahallelerinde yapılan kontrollerde 7 kişi suçüstü yakalandı. 6'sı kuru sıkı, 1'i pompalı tüfek olmak üzere 7 ateşli silaha polis ekiplerince el konuldu. Şahıslar "6136 Ateşli Silahlara Muhalefet kanunu" ve "Kabahatler Kanunu" kapsamında haklarında işlem başlatılarak serbest bırakıldı. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Nur Sürer Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ramazan'ı silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:33:12. #1.15#
title