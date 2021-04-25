Son dakika haberleri | Rallide 3 ayrı kaza meydana geldi
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Son dakika haberleri | Rallide 3 ayrı kaza meydana geldi

Son dakika haberleri | Rallide 3 ayrı kaza meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün (ESOK) düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nin ilk günü tamamlanırken, 3 aracın kaza yaptığı ve sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü'nün (ESOK) düzenlediği Evofone ESOK Rallisi'nin ilk günü tamamlanırken, 3 aracın kaza yaptığı ve sporcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de Mihalgazi-Sarıcakaya yolu üzerinde gerçekleştirilen Evofone ESOK Rallisi'nin ilk gününde yarışılan 2 etap tamamladı. 19, 25 ve 43 kapı numaralı araçların kaza yaptığı öğrenilirken, pilot ve yardımcı pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yapan araçlardan birisinde küçük çaplı bir yangının meydana geldiği öğrenilirken, parkurda hazır bulunan 112 Acil, İtfaiye, AKUT, UMKE, AFAD, Jandarma ve araç kurtarıcısı ekipleri, meydana gelen 3 ayrı kazaya da anında müdahale etti. Müdahalelerde yardım edilen 6 yarışçı kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Rallide 3 ayrı kaza meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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