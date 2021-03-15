Son dakika haberleri: Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü (2)
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Son dakika haberleri: Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü (2)

15.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:55
Son dakika haberleri: Radyo programcısı, dinleyicisi tarafından silahla öldürüldü (2)

Son dakika habere göre 322 KAMERA İNCELENDİRadyo programcısı Hazım Özsu'yu öldürdükten sonra kaçan şüpheli Halil N.'yi yakalayan cinayet büro ekipleri, bu süreçte 250 kişinin ifadesine başvurarak, 322 güvenlik kamerası inceledi.

322 KAMERA İNCELENDİ

Radyo programcısı Hazım Özsu'yu öldürdükten sonra kaçan şüpheli Halil N.'yi yakalayan cinayet büro ekipleri, bu süreçte 250 kişinin ifadesine başvurarak, 322 güvenlik kamerası inceledi.  Şüphelinin olayın ardından dört dolmuş ve iki ticari taksi değiştirerek kaçtığı ve olayın ardından farklı adreslerde konakladığı saptandı. Şüpheli Halil N., Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde saklandığı evde cinayet büro dedektifleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, suç aletini ise evinin deposuna sakladığı belirlendi.

'ARTIK SESİNİ KISIYORUM'

Gözaltına alındıktan sonra, işlemleri için emniyete götürülen Halil N.'nin ilk ifadesinde, "Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım" dediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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