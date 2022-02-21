Son dakika haberleri | Putin: "Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir." - Haberler
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Son dakika haberleri | Putin: "Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir."

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberleri | Putin:

Bir son dakika haberine göre Putin: "Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir.

Putin: " Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebilir."

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Nükleer, Sscb, Güncel, Haberler

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