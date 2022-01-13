Son dakika haberleri... Putin, Tokayaev ile Kazakistan'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Tokayaev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün eylemlerini dikkate alarak Kazakistan'da düzenin sağlanmasına yönelik tedbirler hakkında Putin'e bilgi verdi.

Tokayev'in Rusya'nın yardımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, KGAÖ üyesi ülkelerin birliklerinin Kazakistan topraklarından koordineli şekilde geri çekilmesinin başlamasıyla ilgili konular tartışıldı.

Kazakistan'a 6 Ocak'ta konuşlandırılan Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücünün ülkeden çekilme sürecinin bugün başlatıldığı bildirilmişti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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