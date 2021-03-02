Son dakika haberleri | Putin, Teksas'taki dondurucu soğukların kömür sektörüne yaklaşımı değiştirebileceğini belirtti
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Son dakika haberleri | Putin, Teksas'taki dondurucu soğukların kömür sektörüne yaklaşımı değiştirebileceğini belirtti

02.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:55
Son dakika haberleri | Putin, Teksas'taki dondurucu soğukların kömür sektörüne yaklaşımı değiştirebileceğini belirtti

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle ortaya çıkan enerji sorununun, küresel kömür piyasalarına yaklaşımı etkileyebileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle ortaya çıkan enerji sorununun, küresel kömür piyasalarına yaklaşımı etkileyebileceğini ifade etti.

Putin, video konferans yöntemiyle katıldığı sektör toplantısında, Rusya'daki kömür üretiminin, 2017 itibarıyla yıllık 400 milyon tonu geçtiğini söyledi.

Söz konusu üretimin yarıdan fazlasının yurt dışından tedarik edildiğine işaret eden Putin, ihracat hacminin ise son 8 yılda yüzde 30'dan fazla arttığını kaydetti.

Çevre kirliliği nedeniyle küresel kömür sektörünün gelecekte küçüleceğine dair bazı tahminlerin bulunduğuna dikkati çeken Putin, şöyle konuştu:

"Alternatif yakıtların daha aktif kullanımı dahil, bazı teknolojik gelişmeler nedeniyle pazarda önemli bir daralma yaşanacağının öngörüldüğü sır değil. Alternatif enerjinin kullanılmasına yönelik bazı örneklerin de farkındayız. Soğuklar geldiğinde Teksas dondu ve rüzgar güllerinin ısıtılması için çevreci olmaktan çok uzak yöntemler kullanıldı. Belki bu durum da küresel kömür sektörüne yönelik yaklaşımda değişikliklere neden olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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