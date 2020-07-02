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Son dakika haberleri | Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan halk oylamasından "yüzde 77,92 evet" çıktı

Son dakika güncel haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin siyasi sistemini değiştirecek ve 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğini kesin olmayan sonuçlara göre vatandaşların yüzde 77,92'si destekledi.

Son dakika haberleri | Putin'e 2036'ya kadar başkanlık yolunu açan halk oylamasından
02.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin siyasi sistemini değiştirecek ve 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğini kesin olmayan sonuçlara göre vatandaşların yüzde 77,92'si destekledi.

Oyların yüzde 100'ünü sayan Rusya Merkez Seçim Komisyonu, anayasa değişikliğini kapsayan referandumun oy sayımını tamamladı.

Komisyondan açıklanan verilere göre, yaklaşık 110 milyon 500 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım yüzde 65 oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliğini vatandaşların yüzde 77,92'si onaylarken, yüzde 21,27'si düzenlemeye karşı çıktı.

Oylama süreci, günlük Kovid-19 yeni vaka sayısının hala 6 binin üzerinde olduğu dönemde salgının gölgesinde gerçekleşti.

Düzenleme, Putin'e yeniden başkanlık sağlıyor

Anayasa düzenlemesi, Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde yer alıyor.

Bu maddeye göre, 20 yıldır iktidarda bulunan Putin, geçen iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla anayasa gereği, üçüncü dönem yasağına rağmen, yeniden devlet başkanı adayı olabilecek.

Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açılıyor.

Muhalefet, oylamanın yasal dayanağının bulunmadığını belirterek söz konusu değişikliklerin 67 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını savunuyor.

Rusya'daki farklı milletlere yönelik tartışma yaratan değişiklikler

Anayasa değişikliği kapsamında yer alan "Devletin resmi dili, Rusya'nın kurucu unsuru Rus halkının dili olan Rusçadır" ifadesi de ülkedeki Türk ve diğer milletler arasında tartışmalara yol açtı.

"Ülkenin kuruluşunda sadece Rus milletinin yer aldığı" şeklindeki düzenlemeyle, diğer milletlere mensup halkların ülkenin kuruluşunda "yok hükmünde" sayıldığı belirtildi.

Putin'in, 3 Ağustos 2018'de imzaladığı, Rusya Federasyonu'ndaki diğer milletlerin eğitim dilini Rusça olarak belirleyen yasanın, bu referandumla yapılacak değişikliklerle daha da sağlamlaştırılacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Düzenlemede Kırım'ın ilhakı "sağlamlaştırılıyor"

Anayasa değişiklikleri arasında Kırım'ın ilhakını sağlamlaştıran madde de bulunuyor.

Düzenlemede yer alan "Rusya Federasyonu'nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez." maddesiyle, Kırım'ın yasa dışı ilhakı yönündeki eleştirilerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Düzenlemeyle Rusya'nın federal bölgelerinin konumunda, bakanlar kurulu üyelerinin ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkilerinde bazı değişiklikler öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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