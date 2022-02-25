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Son dakika haberleri: Putin: "ABD ve NATO'nun Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Putin:

Son dakika haberine göre Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" dedi.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma talimatı ile ilgili detayları muhataplarına anlatmaya devam ediyor. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Putin'in, Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile bir telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Ukrayna çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, Kiev'in Donbass'ın sivil nüfusuna yönelik saldırgan eylemlerinin yanı sıra uzun yıllardır uygulanan, Minsk anlaşmalarını bozmaya dönük yıkıcı politika ile ilgili ilkesel değerlendirmelerini sundu. Bu koşullar altında ve ayrıca ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna topraklarını Rusya için kabul edilemez bir şekilde, askeri olarak suistimal etmesi nedeniyle özel askeri harekat başlatma kararı alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Hindistan Başbakanı bilgilendirme için teşekkür etti ve şu anda Ukrayna'da bulunan Hint vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Aralık 2021'de, Yeni Delhi'de gerçekleşen Rusya - Hindistan zirvesi bağlamında ikili işbirliği konuları ele alındı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Putin, Ukrayna, India, Rusya, Politika, Haberler

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