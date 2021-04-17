Son dakika haberleri... Putin, 2020'de 10 milyon Ruble kazandı
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Son dakika haberleri... Putin, 2020'de 10 milyon Ruble kazandı

Son dakika haberleri... Putin, 2020'de 10 milyon Ruble kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rus liderin geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon Ruble (132 milyon dolar) kazandığı belirtildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rus liderin geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon Ruble (132 milyon dolar) kazandığı belirtildi.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığına yönelik bilgilendirme yapıldı. Putin'in 153.7 metrekare genişliğinde bir dairesinin bulunduğu ve bu daireye bağlı olarak 18 metrekare genişliğinde bir araba garajının bulunduğu ifade edildi. Putin'in ayrıca, 77 metrekare genişliğinde başka bir dairesinin bulunduğu, 2 GAZ 21M (Volga) otomobili, Lada Niva marka arazi aracı ve römorkunun bulunduğu belirtildi.

Rusya lideri Putin'in 2020 yılında yaklaşık 10 milyon ruble (132 bin dolar) gelir elde ettiği duyuruldu. Putin, 2019 yılında 9 bin 736, 2018 yılında 8.65 ve 2017 yılında 18.7 milyon Ruble gelir elde etmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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