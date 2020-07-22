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Son dakika haberleri | PTT'den "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" konulu özel pul

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek bir karar olduğunu belirterek, "Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını...

Son dakika haberleri | PTT'den
22.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek bir karar olduğunu belirterek, "Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğini bildirdi.

Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Liderliği ve iradesiyle Türkiye'yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Ayasofya'yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453'deki ilk cuma namazında olduğu gibi, 24 Temmuz'da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını tedavüle sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin gücünün göstergesi"

Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılmasının, uluslararası arenada Türkiye'nin gücünün göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta olmak üzere kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Karaismailoğlu, vatandaşların da durumu olağanüstü bir sevinçle karşıladığını görmekten de gurur duyduklarını kaydetti.

Tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecek." görüşüne yer verdi.

2 farklı pul basıldı

Karaismailoğlu,Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra, 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldığını ve Osmanlı yönetiminde Ayasofya'nın cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tıpkı o gün olduğu gibi, 24 Temmuz 2020'de ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100'er bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya'nın İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor."

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Kaynak: AA

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