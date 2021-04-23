Son dakika haberleri... PTT AŞ "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
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Son dakika haberleri... PTT AŞ "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu

Son dakika haberleri... PTT AŞ 'Çocuk Oyunları' konulu özel gün zarfını tedavüle sundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Çocuk Oyunları" konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için bazı tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda ilk gün zarfı, 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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