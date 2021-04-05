Son dakika haberleri! PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri! PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de koronavirüse yakalandı

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! PSG'de Verratti'den sonra Florenzi de koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi: Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Florenzi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi.

Alessandro Florenzi, Marco Verratti'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci PSG'li oyuncu oldu. İki oyuncu da UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında PSG'nin deplasmanda Bayern Münih ile 7 Nisan Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

Florenzi, bu sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8, ligde ise 18 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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