Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

Son dakika yaşam haberi: Samsun protokolü "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Samsun protokolü "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit ve gazi derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"Şeref ve onurla yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehitleri rahmetle anıyoruz" diyen Vali Dağlı, "Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle 'Gaziler Günü'nüzü kutluyor, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Demir ise "Tarihimize isimlerini kahramanlıkları ile yazan gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü kutluyor; kendilerine sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EYP'li saldırı sonrası hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı

EYP'li saldırı sonrası hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Arda Turan Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ertuğrul Gazi Mansur Yavaş Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Protokolden şehit ve gazilere vefa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:04:11. #1.11#