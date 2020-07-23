Son dakika haberleri! Protokol Yürütme Kurulu: "Meslek liseleri daha cazip hale getirilecek"
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Son dakika haberleri! Protokol Yürütme Kurulu: "Meslek liseleri daha cazip hale getirilecek"

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Erzurum'da oluşturulan il Protokol Yürütme Kurulu toplantılarına aralıksız devam ediyor.

Son dakika haberleri! Protokol Yürütme Kurulu:
23.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:23

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Erzurum'da oluşturulan il Protokol Yürütme Kurulu toplantılarına aralıksız devam ediyor.

Özellikle mesleki eğitim sunan Teknik ve Mesleki Meslek Liselerinin daha cazip hale getirilmesi, ülkemizdeki yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak ve ülke istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. MEB,TOBB ve ETÜ arasındaki protokol gereği oluşturulan Erzurum Protokol Yürütme Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Demir ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıkılmaz bugün Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya gelerek mesleki eğitim döneminde öğrencilerin tercihlerini mesleki eğitimden yana kullanmaları için gereken çalışmaları ele aldılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB'nin büyük destek verdiği ve " Meslek Liselerinde Büyük bir Değişim ve Dönüşüm Başlatılmıştır. 81 İl'de 100'den fazla okulumuzda Uzman Yetiştiriyoruz. Diploman Mesleğin Olacak " Sloganı ile Özellikle LYS tercih döneminde öğrencilerin Meslek Liselerine olan tercihlerinin artırılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB'nin geçen yıl belirlediği, Atatürk Mesleki ve Teknik Anodolu Lisesine ek olarak Aziziye Sultan Hamit Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL ile Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi MTAL bu yıl sadece Erzurum İlinde iki okulu daha bu kapsama alarak öğrencilerin tercihine sundu.

Başkan Oral : Nitelikli ara elaman sıkıntısı meslek liseleri ile son bulacak

Protokol Yürütme Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, nitelikli işgücü eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren ve ülkemizdeki sayılı okullardan biri konumundaki, TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yaptığı projenin kapsamında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziziye Sultan Hamit Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL ile Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi MTAL'nın özellikle Liseye Giriş Sınavı LGS tercih döneminde öğrenci ve veliler tarafından tercih edilmesinin önemine vurgu yaparak, "Ülke ekonomisi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde nitelikli ara eleman sıkıntısının Meslek Liseleri aracılığı ile doldurulması artık zaruri hale gelmiştir. Bu anlamda yetişmiş ara eleman sıkıntısının ve istihdama yönelik çalışmaların hızlandırılması için protokol yürütme kurulu olarak bir takım çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimizin meslek sahibi olmaları ve gelecekte iş garantili bir işe kavuşmaları için Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Salih Kaygusuz ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri Sayın Şevket Demir ile Mehmet Yıkılmaz ile bu konuyu enine boyuna ele alarak yapılması gerekenleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda söz alana Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz 'da Erzurum'da bulunan MTAL ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek Bilim Teknoloji, Endüstriyel Otomasyon, Elektrik Elektronik, Motorlu Araçlar, Kimya Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım ile Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi bölümlerinin bulunduğunu buna ek olarak bu yıl Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Bölümüne bağlı olarak Pimapen Dalı bölümünü de öğrencilerin tercihine sunduklarını ve Meslek Liselerinin her geçen gün daha çok tercih edildiğini bununda özellikle dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve milli teknolojiyi hayata geçirmek ve istihdama yönelik olarak büyük önem taşıdığını ifade etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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