Son dakika haberleri... Profesyoneller için yeni masaüstü bilgisayarını tanıttı Son dakika haberleri: Kurumsal düzeydeki tüm iş tanımları için teknoloji geliştirdiğine dikkat çeken ASUS, yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için ProArt masaüstü serisini duyurdu.

Kurumsal düzeydeki tüm iş tanımları için teknoloji geliştirdiğine dikkat çeken ASUS, yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için ProArt masaüstü serisini duyurdu.

Kurumsal Pazar için geniş ürün ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtan teknoloji devi ASUS, dünyanın 'en hafif' dizüstü iş bilgisayarından sonra, sadece 8 litre boyutundaki ProArt D940 masaüstü bilgisayarını da duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; "Günümüz teknolojilerinin profesyonel iş hayatındaki kullanım senaryolarının çeşitliliği gelişen ve değişen iş tanımlarıyla her geçen gün artıyor. ASUS olarak, gelişen ve değişen bu ihtiyaçlara ürettiğimiz teknolojiler ile cevap vermek üzere teknolojimizi hep bir adım ileriye taşıma gayretiyle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareket halinde çalışan profesyonellere uygun birçok farklı dizüstü bilgisayar seçeneği sunduklarını ileten marka, daha fazla performansa ihtiyaç duyan ofis çalışanları için ise üst seviye donanıma sahip D940 masaüstü bilgisayarı hakkında detaylara yer verdi.

"KOMPAKT VE GÜÇLÜ"

Donanım detayları ile öne plana çıktığı belirtilen yeni ProArt D9 bilgisayarının özellikle işlemci ve ekran kartı tarafındaki seçeneklerinin heyecan verici olduğu aktarıldı. NVIDIA tarafından yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlandığına dikkat çekilen ve 100'den fazla profesyonel uygulama ile ISV sertifikaları ve yardımcı IT yönetim araçları ile çalışabilen RTX Quadro ekran kartı serisinin ProArt D9 serisine güç vereceği söylenirken işlemci tarafında ise Intel'ın i9 9900K işlemcisinin yer alacağı verilen bilgiler arasındaydı. Üst düzey donanımı 8 litre gibi kompakt bir kasaya sığdırmanın önemine değinen marka yetkilileri, bu cihazların gerekli durumlarda kolaylıkla taşınabileceğine vurgu yaptı.

"FARKLI TASARIM YAKLAŞIMI VE GELİŞMİŞ SOĞUTMA"

Yüksek donanımın yanında getirdiği en büyük gerekliliğin iyi ve gelişmiş bir soğutma sistemi olduğunu hatırlatan ASUS, kompakt gövdesinde optimum soğutma performansı sağlamak için ProArt D940'ın çok bölgeli bir tasarım ve Hibrit soğutma sistemi kullandığını söyledi. Soğutmayı destekleyen bu tasarım için açıklamanın devamında şu detaylara yer verildi; "İşlemci ve ekran kartından gelen ısıyı ayrı olarak dışarı atmaya yarıyor ve Hibrit soğutma sistemi ısıyı etkin bir şekilde dağıtmak için ısı boruları kullanıyor."

"ASKERİ SINIF DAYANIKLILIK VE ZENGİN GİRİŞ ÇIKIŞ PORTLARI"

Tasarım anlayışını soğutma için yenilikçi bir çözüm haline getirerek daha etkili bir çözüm yarattığını belirten ASUS, ProArt serisinin mevcut performans kullanımına göre renk değiştiren ve ağır yük altında mavi renkte yanan akıllı LED sistemine de değindi. Askeri sınıf dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiği belirtilen ve Thunderbolt™ 3 portu dahil olmak üzere giriş çıkış portları anlamında çok zengin olduğu aktarılan yeni masaüstü serisinin yüksek performansa ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacağı savunuldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA