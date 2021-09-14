Son dakika haberleri! Prof. Dr. Şimşek'ten, 'Küresel salgın sonrasında ülke ekonomilerinde alınan önlemler: Kazakistan örneği' çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, "Küresel Salgın Sonrasında Ülke Ekonomilerinde Alınan Önlemler: Kazakistan Örneği" başlıklı bir çalışma yaptı. Çalışmada Kazakistan'ın konumu itibariyle Türk dünyası ülkeleri ile birlikte jeopolitik önemi artan ülkelerin başında geldiği belirtildi.

Çalışmasına, Covid-19 salgınının ülke ekonomilerine verdiği etkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şimşek, küresel salgın sonrasında devletlerin yeni bir kurumsallaşmaya gitmelerinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Yaşanan zorluklar karşısında geleneksel yönetim kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Şimşek, küresel salgın sonrasında Kazakistan'ın bu dönüşümlere ne ölçüde hazırlandığını görmek açısından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in 2021 Ulusa Sesleniş Konuşması'nı incelemeye çalıştıklarını kaydetti. 2021 Ulusa Sesleniş Konuşmasının hem uzun vadeli hedefleri hem de mevcut dönemin önceliklerini yansıtan bir program niteliğinde olduğunun altını çizen Şimşek, konuşmada hem milli birliğin güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu hem de küresel salgın sonrasında yapılması istenen reformların açıklandığını anımsattı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ve Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Ulusa Sesleniş Konuşmalarında önerilen reformlar çerçevesinde, Kazakistan'ın rekabet gücünün artması ve bu gücü sürdürebilir kılmak için kurumsal çatının oluşturulmasının mümkün olduğunu kaydeden Şimşek, Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde Kazakistan'ın doğal kaynaklardan elde ettiği gelirlerin verimli kullanılmasını sağlayacak ve bu yolla sanayileşmenin ötesinde teknoloji üretebilen sürdürülebilir bir ekonomik yapı geliştirebileceğine ve böylece de kaynak zengini diğer ülkeler için bir örnek teşkil edebileceğini kaydetti. Kazakistan'ın, ilk 30 yılda elde ettiği başarılarla gelecek 30 yıllara emin adımlarla yürüyen bir ülke konumuna geldiğini ve hedeflediği gibi 2050 yılına doğru dünyanın en büyük 30 ülkesi arasına girebileceğini kaydetti. - ANKARA

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