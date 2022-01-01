Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evinde yatak odasının prizinden çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

DİYARBAKIR (İHA) - - Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evinde yatak odasının prizinden çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, sabah saatlerinde DG-18 Blokta 4. katta bir evin yatak odasında bulunun prizden kaynaklı yangın çıktığı öne sürüldü. Banyoda olan ev sahibi yangının çıktığını fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve site yönetimi yangını söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ev sahibinin eşi ve çocukları dışarıda olurken, ev sahibi ve oğlunun saçı yangın söndürme çalışması sırasında yandı. Aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

Beyoğlu'nda can pazarı! Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title