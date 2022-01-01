Son dakika haberleri | Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı

DİYARBAKIR (İHA) - - Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evinde yatak odasının prizinden çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, sabah saatlerinde DG-18 Blokta 4. katta bir evin yatak odasında bulunun prizden kaynaklı yangın çıktığı öne sürüldü. Banyoda olan ev sahibi yangının çıktığını fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve site yönetimi yangını söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ev sahibinin eşi ve çocukları dışarıda olurken, ev sahibi ve oğlunun saçı yangın söndürme çalışması sırasında yandı. Aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.