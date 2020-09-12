Son dakika... SİVAS Pozitif halde dükkanını açan esnaf, ambulansla KYK yurduna götürüldü
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Son dakika... SİVAS Pozitif halde dükkanını açan esnaf, ambulansla KYK yurduna götürüldü

Son dakika haberleri: Pozitif halde dükkanını açan esnaf, ambulansla KYK yurduna götürüldüSİVAS'ta koronavirüs testi pozitif olmasına karşın hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan esnaf N.A., ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürülerek gözlem altına alındı.

12.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:57

Pozitif halde dükkanını açan esnaf, ambulansla KYK yurduna götürüldü

SİVAS'ta koronavirüs testi pozitif olmasına karşın hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan esnaf N.A., ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürülerek gözlem altına alındı.

Aralarında Sivas'ın da olduğu bir çok ilde, koronavirüs testi pozitif olmasına karşın karantinaya uymayan kişilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi yönündeki kararın ardından, ilk yerleştirmeler başladı. Kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı işleten ve koronavirüs testi pozitif olan N.B.'nin dükkanını açarak satış yaptığı ihbarı yapıldı. Dükkana gidip esnafı kontrol eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada esnaf N.B. dükkanında kahvaltı yaparken görüntülendi. Olay yerine gönderilen ambulans, karantinada bulunması gerekirken kurala uymayarak iş yerini açan N.B.'yi alarak ambulansa bindirdi. N.B., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan KYK yurduna götürülerek gözetim altına alındı.

'POZİTİF OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU'

Yurda yerleştirilirken soruların cevaplandıran N.B., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş ve beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.

N.B.'nin yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları kendisinden tahsil edilecek. Diğer yandan dün akşam ise testi pozitif olmasına rağmen sokakta gezdiği belirlenen E.A. isimli genç de, karantina kurallarını ihlal ettiği için aynı yurtta gözlem altına alındı.

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Son dakika... SİVAS Pozitif halde dükkanını açan esnaf, ambulansla KYK yurduna götürüldü

Kaynak: DHA

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