Son dakika haberleri! Poşet ve misinanın öldürdüğü 50 yaşındaki caretta Caretta başında gözyaşlarına boğuldu
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Son dakika haberleri! Poşet ve misinanın öldürdüğü 50 yaşındaki caretta Caretta başında gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri! Poşet ve misinanın öldürdüğü 50 yaşındaki caretta Caretta başında gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Manavgat'ta denizde boğazına takılan misina ve yuttuğu poşet sebebiyle kıyıya vurup boğulmak üzereyken bulunan dev caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat'ta denizde boğazına takılan misina ve yuttuğu poşet sebebiyle kıyıya vurup boğulmak üzereyken bulunan dev caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, kurtulacağını umut ettiği carettanın öldüğünü duyunca gözyaşlarına tutamadı.

Manavgat'ta denizin açıklarında boğulmak üzereyken bulunan ve boğazından misina ile çöp poşeti çıkartılan 50 yaşındaki yaklaşık 90 kiloluk dev caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Carettayı bulan ve tedavisi için HAYTAP'a getiren DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, kurtulacağını umut ettiği carettanın öldüğünü duyunca gözyaşlarına tutamadı.

"Anında yüzerek müdahale ettim"

DEKAFOK Dernek Başkanı Seher Akyol, "Ekiplerimizle devriye gezerken sahilde 50-75 metre aralığındaki bir carettanın başını sokup çıkardığını gördüm anında yüzerek müdahale ettim. Ortalama 100 metre kadar yüzdük, carettayı alıp kıyıya çıkardık. Aracımızla HAYTAP'a geldik. Hemen veterinerler müdahale etti. Önce solumunu ve nabzını kaybetti. İlk boğazından çıkardığımız şey misinaydı. Burada da yine 50 santimlik bir misina çıkarttık. Bu misina atıkları, çöp poşetleri çok sevdikleri deniz analarına benzediği için maalesef ölümlerine sebep oluyor" dedi.

"Uzun süre oksijensiz kaldığı için hayatını kaybetti"

Carettaya müdahale eden Veteriner Hekim Ebru Güder, "80-90 kilo ağırlığında. Çok uzun süre denizde kalmış. Geldiğinde zaten solunumu yoktu. Bol miktarda köpük çıktı. Bu boğulduğunu gösteriyor. Acil müdahale ve solunum desteği sağladık. Bir ara düzelir gibi oldu ama çok uzun süre oksijensiz kaldığı için telef oldu" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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