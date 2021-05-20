Son dakika haberleri... Poşet içinde ölü köpek bulundu

Son dakika haberi... Eskişehir'deki Porsuk çayında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir poşet içinde batması için taşla birlikte suya atılmış, üzerinde yara izleri olan ölü bir köpek buldu.

Eskişehir'deki Porsuk çayında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir poşet içinde batması için taşla birlikte suya atılmış, üzerinde yara izleri olan ölü bir köpek buldu.

Orhangazi mahallesi Özden sokak üzerinde bulunan Porsuk Çayı içinde temizleme çalışmaları yapan belediye ekipleri, bir poşetin içinde ölü bir köpek buldu. Bulunan köpeği kayığa alan ekipler, köpeğin bir poşete koyulup ardından batması için taşla birlikte Porsuk çayına atıldığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri ve Odunpazarı Belediyesi barınağına bağlı ekipler geldi. Poşet içerisinde bulunan köpek ekiplere teslim edildi.

Pitbull cinsi olduğu öğrenilen köpeğin üzerinde çeşitli yaralar olduğu, yapılacak incelemenin ardından kireçlenip gömüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı