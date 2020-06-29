Son dakika haberleri... Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı
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Son dakika haberleri... Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı

Son dakika haberleri: Karayip Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağını 3 haftalığına uzatma kararı aldı.

Son dakika haberleri... Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı 3 hafta uzatıldı
29.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:41

Karayip Denizi'nde ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gece sokağa çıkma yasağını 3 haftalığına uzatma kararı aldı.

Porto Riko basınında çıkan habere göre, Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünden itibaren gece sokağa çıkma kısıtlamasını 3 haftalığına uzattıklarını duyurdu.

Vazquez, gece sokağa çıkma yasağının 22.00 - 05.00 saatlerinde kısmi olarak uygulanacağını vurguladı.

Önceliklerinin adadaki halkın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Vazquez, 6 Temmuz'dan geçerli olmak üzere devlet kurumlarının açılacağını, kafelerin ve restaurantların ise yüzde 50 ile hizmet vereceğini kaydetti.

Vazquez, adada vaka ve ölü sayılarının yükselmesi durumunda daha katı tedbirleri devreye alabileceklerine işaret ederek, halkı sorumlu davranmaya ve kurallara uymaya çağırdı.

Porto Riko'da 6 bin 564 kişide Kovid-19 görülürken, salgında 153 kişi hayatını kaybetti.

Ada ülkesinde koronavirüs nedeniyle 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasağı, kısmi olarak geçen ay kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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