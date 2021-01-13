Son dakika haberleri | Portekiz'de, Kovid-19'dan ölüm ve vakalarda artış nedeniyle OHAL uzatıldı
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Son dakika haberleri | Portekiz'de, Kovid-19'dan ölüm ve vakalarda artış nedeniyle OHAL uzatıldı

13.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:01
Son dakika haberleri | Portekiz'de, Kovid-19'dan ölüm ve vakalarda artış nedeniyle OHAL uzatıldı

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında art arda son 3 gündür en yüksek günlük ölüm sayılarının açıklandığı Portekiz'de, 15 Ocak'ta süresi bitecek olağanüstü hal (OHAL), meclisin onayıyla 30 Ocak'a kadar uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında art arda son 3 gündür en yüksek günlük ölüm sayılarının açıklandığı Portekiz'de, 15 Ocak'ta süresi bitecek olağanüstü hal (OHAL), meclisin onayıyla 30 Ocak'a kadar uzatıldı.

Kovid-19'dan dolayı 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL'in mevcut yasalar gereği uzatılması için her 15 günde bir meclisin onayı alınıyor.

OHAL'in 30 Ocak'a kadar uzatılmasına, azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) ile ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti ve iki küçük siyasi parti destek verirken, diğer 4 siyasi parti karşı, Sol Blok (BE) ise çekimser oy kullandı.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşıma sınırlama getirilirken, ayrıca, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısaltılıp, gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Diğer yandan Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 156 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 556 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana, son 3 gündür açıklanan günlük can kayıplarında en yüksek sayılara ulaşıldığı görüldü.

11 Ocak'ta 122 olan Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı, dün 155, bugün 156 oldu.

Portekiz'de salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 236'ya, toplam vaka sayısı da 507 bin 108'e çıktı.

Hükümet, artan yeni vaka sayılarından dolayı yeni önlemler alacağını ve OHAL'in şubat ayında da uzatılacağını şimdiden duyurdu.

Bu arada son iki günde Kovid-19 testi 1 kez pozitif 3 kez negatif çıkan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, salgınla ilgili vücudunda hiçbir belirti görülmese de tedbir amaçlı karantinada olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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