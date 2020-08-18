Son dakika haberleri! Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının kurtarılmasına yardım etti
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Son dakika haberleri! Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının kurtarılmasına yardım etti

Son dakika haberleri: Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve bölgesindeki bir sahilde kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının kurtarılmasına yardım etti.

Son dakika haberleri! Portekiz Cumhurbaşkanı boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının kurtarılmasına yardım etti
18.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:53

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve bölgesindeki bir sahilde kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının kurtarılmasına yardım etti.

Olay ülkenin Algarve bölgesinde bulunan Praia do Alvor sahilinde meydana geldi. 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren 2 kadını fark edip, hemen suya atladı. Marcelo Rebelo de Sousa ile çevredekiler, kadınları kurtardı.Ülkenin, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntıya giren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla bölgede tatilde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların Praia do Alvor'a sürüklenmeden önce yakındaki bir sahilde akıntıya kapıldıklarını söyledi. Kadınların kanosunun alabora olduğu ve çok su yuttukları ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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