Son dakika haberleri | Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri, tedbirlerle başladı
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Son dakika haberleri | Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri, tedbirlerle başladı

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Porsuk Çayı'nda ara verilen gondol ve bot seferleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yapılmaya başlandı.

Son dakika haberleri | Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferleri, tedbirlerle başladı
24.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:11

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Porsuk Çayı'nda ara verilen gondol ve bot seferleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden yapılmaya başlandı. Benzer manzarasıyla 'Türkiye'nin Venedik'i' olarak anılan çayda yolcu kapasitesinin yarıya indirildiği gondol ve botlar, her turun ardından dezenfekte ediliyor.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'ndaki bot ve gondol turları, koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından yeniden yapılmaya başlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' isimli bot ile gondollar, her turun ardından dezenfekte ediliyor. Tekne turu biletleri, kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor.

'BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK'Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batun Argın, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Kötü bir süreçten çıktık. Maalesef 3,5 aydır kapalıydık. Şu anda o dönemi atlattık ve normal sürece girdik. Bizi ziyarete gelecek misafirlerimize şu mesajı vermek istiyoruz. Burada bütün önlemlerimizi aldık. El dezenfektanı, turların ardından dezenfektanı olsun. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Maskemizi takıp, sosyal mesafe ve kişisel hijyenimizi yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Herkesi bekliyoruz. Kapasiteyi yarı yarıya düşürdük. Şu anda 2 bot ve 2 gondolomuz çalışıyor. Yoğunluğa göre bu sayı artabilir" dedi.'GONDOL TURU ÇOK İYİ GELDİ'Kızıyla birlikte bot turuna katılan Tolga Duran, koronavirüs nedeniyle uzun süredir evden çıkamadıklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra özledik ve tekne turu yapmaya geldik. Koronavirüsten dolayı çıkamıyorduk. Fırsat bulunca Eskişehirin imkanlarını kullanıyoruz. Herkesi Eskişehir'e bekleriz" diye konuştu. Kırıkkale'den Eskişehir'e gezmek için gelen Adem Şirin de tavsiye üzerine tura çıktıklarını dile getirerek, "Eskişehir'in neresinin güzel olduğunu sorduk. Burayı tavsiye ettiler. Gondolla bir tur attık, çok güzeldi" dedi. Ailesiyle İzmir'den gelen Sevda Işık da Eskişehir'i çok sevdiklerini ve tura çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kızım Eskişehir'de okuyor. Onun vesilesiyle gelip, geziyoruz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Gondol turu bize çok iyi geldi. Uzun süredir kapalıymış ama biz de ve kapalıydık" diye konuştu. 200 BİN KİŞİYİ AĞIRLANIYOR

Koronavirüs salgını öncesi Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferlerinde, yoğunluğu yaz sezonunda olmak üzere yılda yaklaşık 200 bin kişi ağırlanıyordu. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlayan seferler, kente ziyarete gelenlerin yeniden ilgisini çekmeye başladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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