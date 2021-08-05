Polonya'da tramvay kazası: 31 yaralı
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Polonya'da tramvay kazası: 31 yaralı

Polonya'da tramvay kazası: 31 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'nın Poznan kentinde meydana gelen tramvay kazasında 5'i ağır 31 kişi yaralandı.

Polonya'nın Poznan kentinde meydana gelen tramvay kazasında 5'i ağır 31 kişi yaralandı.

Polonya'nın batısındaki Poznan kentinde tramvay kazası meydana geldi. Staroleka kavşağında yaşanan kazada, 12 numaralı tramvay henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyretmekte olan 7 numaralı tramvaya arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 12 numaralı tramvayın vatmanı kabinde sıkışırken, her iki tramvayda bulunan 31 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kaza yerine 3 adet de ambulans helikopter sevk edildiği belirtildi.

Kabinde sıkışan vatman, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucundan sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar da çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla tramvay hattında seferler askıya alınırken, 7 numaralı tramvayın vatmanına yapılan alkol muayenesi temiz çıktı.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da tramvay kazası: 31 yaralı
Polonya'da tramvay kazası: 31 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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